Melih Altınok: Herkes kendi yükünü taşımak zorunda

Evet, önümüzdeki günlerde doların kaçta sabitleneceğini ekonomi kâhinleri tahmin etsin…

Bize lazım olan, doların er ya da geç stabilize olacağı süreçte hayatımızı nasıl idame ettireceğimiz üzerine kafa yormak…

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Gerçekçi bir şekilde tabloya bakarak, elimizdeki verilerle “durumumuzun” resmini çekmek…

Çünkü sorumluluğun büyüğü iktidarda olsa da alıcısıyla satıcısıyla vatandaşlar olarak bizlerin, kendimiz için omuzlamak zorunda olduğumuz yük hiç de hafif değil.

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Ve son tahlilde herkes kendi yükünü taşımak zorunda.

Mesela, ücretliysek, şov peşinde koşmadan, ayağımızı açıkta bırakmayan yorganın yerlisin esarılmak… Yapabiliyorsak, tasarrufu bir tık artırmak…

İşverensek, işçiyi kriz anında gözden çıkartılacak ilk maliyet kalemi olarak görmek yerine “yeni durumun” gerekliliğine göre bir yapılanmaya gitmek… “Bindiği dalı da altın yumurtlayan tavuğu” da kesmemek…

Üretimi artırmak, büyüme fırsatlarını cesurca takip etmek.

Kimse için değil, önce kendimiz için… Herkes için “iyi olanın” yolu da zaten bu bakış açısından geçmiyor mu?

Melih Altınok’un yazısı