Melih Altınok: Göreve başlayan bekçilerimiz Orhan Kemal’in Bekçi Murtaza’sını mutlaka okusunlar

Hazır konu kitaplardan açılmışken bu bir fırsat olsun. Göreve başlayan bekçilerimiz Orhan Kemal’in Bekçi Murtaza’sını mutlaka okusunlar.

Görevlerini yaparken kanunlar ve gerçek hayat arasındaki dengeyi insani bir şekilde nasıl tutturacaklarına dair kitaptan çok şey öğreneceklerine eminim. Zira bir kanun adamı için temel mesele kuralların insanların daha iyi yaşamaları için koyulduğunu anlamaktır. İnsanın kurallar için yaşayan canlılar olduğu kabulüyle yola çıkıldığında sonucun daima ‘tekçilik’e varacağını fark etmektir.

Reklam

Özel çıkıp konuya bir açıklık getirirse çok sevineceğim. Evet, Özgür Bey alıntılama yaptığınız kitabı okudunuz mu okumadınız mı?..

Melih Altınok’un yazısı