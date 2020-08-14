Melih Altınok: Geçmiş olsun Muharrem bey

Muharrem Bey’in iktidar perspektifi var mı?

Kemal Bey’e kıyasla daha yerli bir imajı olduğu kesin.

Reklam

Ne var ki onun da sınırları belli. Daha yolun başında, oyunu istediği AK Parti tabanının takip ettiği basının ilgisini elinin tersiyle reddetmesi, şımarık bir üslupla küçümsemesi, ufkunun da özgüveninin de dar olduğunu gösteriyor.

Başından beri İnce’nin bu işi de nihayete erdiremeyeceğini iddia ediyorum, şimdi ise daha net konuşuyorum.

Geçmiş olsun Muharrem Bey. Bari dikkat edin de sonbaharda yola koyulmadan Kemal Bey sizden daha önce harekete geçmesin.

Reklam

Melih Altınok’un yazısı