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Yaramazlara biraz batar!

Melih Altınok: Gazeteciliği operasyonlarına kalkan yapanların bilinen isimler üzerinden başlattıkları spekülasyon

Mesele tek bir gazeteci değil. Sembolik bir anlamı olan basın kartının kendisi hiç değil… Zira Ankara’da gazetecilik yaparken, TBMM gibi resmi kurumlara girebilmek için mecburen aldığım sarı basım kartımı İstanbul’da yıllardır cüzdanımdan çıkarttığımı hatırlamıyorum bile. Sanırım pek çok meslektaşım için de durum farklı değildir.
Ne var ki gazeteciliği operasyonlarına kalkan yapanların, sanki meslek çok umurlarındaymışçasına Tılıç gibi gazeteci olarak bilinen isimler üzerinden başlattıkları spekülasyon son derece önemli.
Değil basın kartı, bu ülkenin pasaportunu taşımayı bile hak etmeyenlerin, kendilerini aklamak için sansasyonel ‘mağduriyetler’ yaratma çabalarına geçit verilmemeli.

Melih Altınok’un yazısı

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