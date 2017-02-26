Melih Altınok: Gazete kâğıdının altından haki yeşil çok sırıtıyor

Dün Hürriyet’in manşetinde, Ankara Temsilcileri Hande Fırat’ın yaptığı “7 Eleştiriye 7 yanıt” haberi vardı.

Ancak gazete, basın tarihinin en rezil operasyonları arasında yerini mutlaka alacak olan asıl mesajını içeriden sayfa manşeti olarak görmüştü. Aynen şöyle: “Karargah rahatsız!”

Elbette kaynak belirtilmeyen haberde, ordu içerisindeki bazı unsurların, TSK’nın, halkın ve onun seçtiği sivil siyasilerle uyumlu işleyişinden rahatsız olduğu anlatılıyordu. Evet, bildiğiniz cunta bildirisi işte.

2003’te yine bir Ankara Temsilcisi olan Mustafa Balbay’a Cumhuriyet’te attırılan “Genç subaylar tedirgin” manşetinin kardeşi… Koskoca bir gazete de halkı ve siyaseti tehdit eden bu provokasyonu, gazetecilik etiğine, sivilliğe, demokratlığa aldırış etmeden manşetine taşıyabiliyor.

Anlaşılan o ki, Doğan ve akıl verenleri, halkın 15 Temmuz’da “Nihai çözüm” olarak masaya açılan darbe kozunu sahiplerine yedirmesini halen hazmedememişler.

(…) Atatürk’ün dediği gibi, siyaset yapacaklarsa önce üniformalarını çıkartsınlar. Zira gazete kâğıdının altından haki yeşil çok sırıtıyor.

Melih Altınok’un yazısı