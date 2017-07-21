Melih Altınok: Fatih Bey! İşte bizler de günlerdir bunu söylüyoruz

Fatih Bey! İşte bizler de günlerdir bunu söylüyoruz. Karıştığınız rezalette kimin daha edepsiz olduğunu ya da ilk edepsizliği kimin başlattığıyla ilgilenmiyoruz.
O onun paravanını çekmiş, bu bunun dükkânını kebap kokutmuş, şu şunun ailesinden sayılırmış, bilmem kimin yumruğunu yiyen kendine gelemezmiş… Bize ne.
Sorunumuz, halka karşı sorumluluğu olan o milyonluk makamlardaki insanların aldıkları edepsiz tekliflere planlayarak, taammüden icabet etmeleri…
Sonra da bunu üst bir perdeden, kabadayı pozlarında doğal bir şeymiş gibi anlatmaları.
Ama ne yazık ki anlatamıyoruz.