Melih Altınok: Fatih Bey! İşte bizler de günlerdir bunu söylüyoruz

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Fatih Bey! İşte bizler de günlerdir bunu söylüyoruz. Karıştığınız rezalette kimin daha edepsiz olduğunu ya da ilk edepsizliği kimin başlattığıyla ilgilenmiyoruz.

O onun paravanını çekmiş, bu bunun dükkânını kebap kokutmuş, şu şunun ailesinden sayılırmış, bilmem kimin yumruğunu yiyen kendine gelemezmiş… Bize ne.

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Sorunumuz, halka karşı sorumluluğu olan o milyonluk makamlardaki insanların aldıkları edepsiz tekliflere planlayarak, taammüden icabet etmeleri…

Sonra da bunu üst bir perdeden, kabadayı pozlarında doğal bir şeymiş gibi anlatmaları.

Ama ne yazık ki anlatamıyoruz.

Melih Altınok’un yazısı