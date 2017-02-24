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Yaramazlara biraz batar!

Melih Altınok: Eş Başkan, Sırrı Bey’e söylesin onun Hürriyet’te arkadaşı çoktur, tam adresi öğrenir

 

HDP’li Selahattin Demirtaş dün mahkemede adresini soran heyete “Adresim TBMM” yanıtını vermiş.

Anlaşılan o ki Selahattin Bey adres vermekte zorlanıyor.

Ama kendisine bir ara çevresine hendek kazmaya kalkıştıkları Meclisimizden başka adresler daha çok yakışır. Hem mahkeme heyeti nezdinde de daha inandırıcı olur.

Mesela Manisa’da bir mahalle var ama ben adresi Hürriyet’in şu haberinden öğrenemedim. Eş Başkan, Sırrı Bey’e söylesin onun Hürriyet’te arkadaşı çoktur, tam adresi öğrenir.

“Manisa’da kızı PKK/KCK Terör Örgütü’nün dağ kadrosunda olan Ekrem K.’nin evine yapılan baskında yurtdışına kaçırılmak istenen, aralarında il imamlarının da bulunduğu FETÖ üyesi 14 kişi yakalandı.” (Hürriyet/23.02.2017)

İşte bunların hepsi mahalle sevgili okur.

Melih Altınok’un yazısı

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