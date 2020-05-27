Melih Altınok: Erken seçim ‘kolpasının’ ciddiye alınmasının imkanı yok

2023 seçimlerine daha 3 yıl var. Ancak kiminle konuşsam erken seçim ihtimaline dair sorular duyuyorum.

Referandumla kabul ettiğimiz yeni hükümet modelinde Cumhurbaşkanı istemedikçe ülkenin seçime gitmesi mümkün değil. Görev süresinin henüz başlarında olan Erdoğan’ın böyle bir adım atması için de ortada somut bir durum yok. Muhalefetin Meclis’te 360’ı bulması ise imkansız.

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Peki, o zaman erken seçim tartışması medyadaki kullanışlı aktörlere niçin köpürttürülüyor?

Muhalefetin erken seçim ‘kolpasının’ kamuoyu tarafından ciddiye alınmasının ve arzu edilen faydayı sağlamasının imkânı yok.

Geriye gözümüzün önündeki ihtimal kalıyor… AK Parti’den ayrılan isimlerin kurdukları partileri motive etmek.

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Çünkü aralarında bile anlaşamayan bu partilerin bir tek sermayesi bu… Muhalefetin lütfu…

Melih Altınok’un yazısı