Melih Altınok: En kritik iki haftadan önceki haftalar…

Dünyadaki toplumsal buhranı derinleştirense travmanın ne zaman biteceğine dair belirsizlik. Bilimsel ya da siyasi otoritelerin hiçbiri normalleşmeyle ilgili vatandaşların önüne kesin takvimler koyamıyorlar.

Kolay iş değil…

Herkes için güvenli yol ilerideki maliyetleri göze alıp tedbiri elden bırakmamak. Bu yüzden “Önümüzdeki iki hafta çok kritik. Çünkü daha sonra en kritik iki haftaya giriyoruz” şeklindeki öngörülerin içinde umut kırıntıları arıyoruz.

Reklam

Ancak umudumuzu besleyen gelişmeler de yaşanıyor… Nihayet normal hayata dönmeye dair planlar konuşulmaya başlandı.

Melih Altınok’un yazısı

