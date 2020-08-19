Melih Altınok: En az bir dönem daha Trump inşallah!

Muhalefetin ve yandaş medyasının, önce Türkiye’deki FETÖ darbesine onay veren Obama’nın mirasçısı Hillary Clinton’ı şimdi ise Biden’ı neden desteklediklerinin cevabı da sanırım Trump’ın önceki gün yaptığı şu açıklamada fazlasıyla mevcut:

“Çok zeki insanlarla uğraşıyorsunuz. Bu ülkelerin dünya çapında satranç oyuncusu liderleri var, onları tanıyorum. Mesela, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu durumda (Biden için) nerede olduğunu dahi bilmeyen ve bodrum katından çıkıp konuşamayan birine (başkan olarak) sahip olamazsınız.” Ben de aynı şeyi düşünüyorum…

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En az bir dönem daha Trump inşallah!

Melih Altınok’un yazısı