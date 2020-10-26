Melih Altınok: Eğer bu bir haksa ‘AB anayasası’nda da tanımlanan nefret söylemi niçin suç sayılıyor?

Tüm Avrupa’daki Müslümanları ve azınlığı hedef alan bu linç dalgasının “Ama ifade özgürlüğü” diye yok sayılmasına ya da hoşgörülemesine ise ahmaklık mı yoksa sahtekarlık mı diyeceğime karar veremiyorum.

Milyarlarca insanı, ortak değer kabul ettikleri kutsalları ve aidiyetleri üzerinden aşağılayarak karikatürize etmenin özgürlükle alakası olabilir mi?

Eğer bu bir haksa ‘Avrupa Birliği Anayasası’nda da tanımlanan nefret söylemi niçin suç sayılıyor?

Peygamberleri bırakın, sıradan Yahudinin, Hıristiyanın ya da bir kadının hatta bir hayvanın resminin üzerine ‘terörist’ yaftası yapıştırıp resmi binaların duvarında sergileyebilir misiniz?

Sıkar değil mi?

Ama Peygamberleri üzerinden Avrupa’daki ve tüm dünyadaki Müslümanları terörist, potansiyel tehdit, düşman ilan etmekte serbestsiniz. Üstelik bunu yaparsanız, çağdaşlığınıza, ilericiliğinize, bilimselliğinize halel gelmez. Bilakis özgürlük ve hak savunucusu diye ödüllendirilir, neden olmasın, belki de Nobellendirilirsiniz.

Melih Altınok’un yazısı