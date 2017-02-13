Melih Altınok: Değirmenci de Çelenk de tarafsızlıklarını yitirdikleri için kovulmadı

Doğan grubu dün, Kanal D’de sabah programı yapan İrfan Değirmenci’yi ve Posta yazarı Hakan Çelenk’i kovduğunu açıkladı. Gazetecilerin işten çıkartılmasına gerekçe olarak ‘Doğan yayın ilkeleri’ gösterildi. Peki, ne oldu da yıllardır CHP’nin ve zamanı gelince HDP’nin basın merkezi olarak görev yapan Doğan grubu bir anda tarafsızlığı bu kadar önemser hale geldi…

Aklı başında herkes biliyor ki Değirmenci de Çelenk de tarafsızlıklarını yitirdikleri için kovulmadılar!

Reyting ya da yeterince ‘kârlı’ olamadıkları gibi nedenler yüzünden zaten gönderileceklerdi.

Ve bu iki gazeteci en uygun zaman gelince de Aydın Doğan’ın vermek istediği mesaja meze yapıldılar. Ağırlıklı görüş, referandum öncesi ‘hayırcı’ basın baskı altında kampanyasının startının verildiği yönünde.

Doğan’ın hükümetle arasını düzeltmek için bu iki ismi gönderdiği yorumları ise mantıksız. Çünkü grubun en naif sayılabilecek iki gazetecisinden bahsediyoruz.

Bu isimlere gelene kadar tarafgirliği rahatsız eden kimler kimler var…

Melih Altınok’un yazısı