Melih Altınok: Darbeye bizzat iştirak edenlerin üç beşle sıyırdığı bir ortamda…

15 Temmuz darbe girişiminden hemen sonra cezaevine giren Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan geçtiğimiz gece tahliye edildiler.

Ilıcak hata yaptığını söylüyor. Ahmet Altan ise ne yazık ki 15 Temmuz’a direnenleri suçlamaya devam ediyor…

Ama ödedikleri bedellerin ardından bunlar artık şahsi meseleleri. İki üç müebbet hapis cezasına konu olacak şeyler hiç değil. Hesabını bu halka herkes kendisi verecek.

Ayrıca bu kararın, darbeye bizzat iştirak eden askerlerin, siyasilerin, örgüte para veren işadamlarının üç beşle sıyırdığı bir ortamda… FETÖ ile mücadelenin, “Cambaza bak” dercesine, Ilıcak ya da Altan üzerinden tartışılması sakatlığına da son vereceğini umuyorum.

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Melih Altınok’un yazısı