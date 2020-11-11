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Yaramazlara biraz batar!

Melih Altınok: Cumhurbaşkanlığı hükümet modelinde iki günde kadrodaki eksikler giderilip devam ediliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifasına dair düğüm geçtiğimiz gece İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamayla çözüldü. Albayrak’tan boşalan koltuğa Lütfi Elvan atandı ve hemen görevine başladı.

Muhalefet eski reflekslerle bu istifayı bir devlet krizine çevirmeye çalışsa da başarılı olamadı. Zira Cumhurbaşkanlığı Hükümet Modeli, eskiden olsa ülkeye aylar kaybettirebilecek tartışmalara geçit vermiyor. İki günde kadrodaki eksikler giderilip maça kaldığı yerden devam ediliyor.

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Bakan Albayrak’ın sosyal medyadan yayımladığı istifa metnindeki ‘sağlık sorunları’ vurgusu da omuzladığı yükün ağırlığının bir ifadesi. Doğaldır, onun yerinde taş olsa çatlardı.

Melih Altınok’un yazısı

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