Melih Altınok: Cumhurbaşkanın EYT konusunda popülizme teslim olmaması takdire şayan

Muhalefet yüzbinlerce seçmenin talebi olan EYT konusunu ajitatif bir düzlemde hükümeti sıkıştırmak için kullansa da Cumhurbaşkanın popülizme teslim olmaması takdire şayan.

Zira Türkiye’de inşa edilen sosyal güvenlik ve emeklilik sistemi, hükümetlerin günü kurtarma telaşları yüzünden adeta bir canavara dönüştü.

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Biliyorum, bu satırları okuyan EYT’li vatandaşlar, “Her şeye para var bir bize mi yok” diye söyleniyorlar…

Ancak bugün ekonomiye ve sosyal güvenliğe dair tartıştığımız sorunların temelinde zaten, devletin yıllar içinde ‘aşırı sosyalleşmesi’ var.

Melih Altınok’un yazısı