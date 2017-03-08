Melih Altınok: CHP adeta referandum kampanyası yapmıyor

Sizin de dikkatinizi çekiyordur, CHP adeta referandum kampanyası yapmıyor. Oysa 16 Nisan’da halkın önüne gelecek anayasa değişikliği maddeleri Meclis’te oylanırken direnişi Ak Partili vekilleri ısırmaya kadar vardırmışlardı.

İşte referandumdaki dikkat çekici pasif tavırları da bu stratejinin bir devamı.

Kemal Bey’in dolmuşta saldırıya uğrayan başörtülü bir kızı ziyaret etmesi ya da Deniz Baykal’ın Almanya’nın terbiyesizliği karşısında Türkiye’nin tarafını tutması da başarılı taktikler.

Bizler yıllardır söylüyoruz. Ama demek ki birileri 7 yılda 6 kez kaybetmeyi başarabilen Kemal Bey’i ve ekibini nihayet ikna edebilmiş.

Kazanma ihtimalleri olmasa da siyaseti, halkı ve ülkeyi germeleri halinde daha kötü kaybedeceklerini kendilerine anlatmış.

Melih Altınok’un yazısı