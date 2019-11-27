Melih Altınok: Bu tarz işlerde akla ilk önce neden hep Uğur Dündar geliyor?

Gündemdeki diğer şahsiyetse elli yıllık bir gazeteci. Uğur Dündar. O da yıllardır bildiğiniz gibi…Yine adı bir skandalın içinde anılıyor.

Evet, Truangate’den bahsediyorum.

Reklam

Meğer öğreniyoruz ki Uğur Bey bu skandaldan pek önceden haberdarmış.

Talat Atilla önce onu aramış… Dündar almayınca ihale Rahmi Turan’a kalmış.

Hatta Star’dan Ersoy Dede geçen gün yazmıştı… Uğur Bey skandalın zeminini ta aybaşında cilalamaya başlamış. Atilla’nın internet sitesini tüm takipçilerine ısrarla tavsiye etmiş.

Acaba bu tarz işlerde akla ilk önce neden hep Uğur Dündar geliyor?

Melih Altınok’un yazısı