Melih Altınok: Bu program olmasa da olurmuş

Bence program iki adayın karşılıklıtartışması üzerine kurulmalıydı. Böyleceucu açık konu kalmazdı.

Böylece hem adaylar, moderatörün nedense adaylara sormadığı, gündemdeki tartışmalarla ilgili ortaya çıkmış son delilleri de masaya yatırırlardı. Örneğin İmamoğlu’nun valiye hakaret ettiği ham görüntüler konuşulur, iddialar da cevaplarhavada kalmazdı.

İsmail de enerjisini gazete manşetlerini kesmek yerine resmi raporlara ulaşmaya harcayabilirdi. Böylelikle, Yıldırım’a yönelttiği, İstanbul belediyesinin zarar ettiğine dair sorusunu Sayıştay raporuyla destekler, “gazetelerde haberler çıkmıştı” türünden savunmalara mecbur kalmaz, daha elle tutulur bir iş yapmış olurdu.

Kimse kusura bakmasın bu programın kararsız tek bir seçmenin bile fikrini değiştirdiğini düşünmüyorum. Olmasa da olurmuş.

Melih Altınok’un yazısı