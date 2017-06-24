Melih Altınok: Bir yanlış seçmen üç ‘doğru partiliyi’ götürür mü göreceğiz…

Zira darbeden henüz birkaç ay sonra Meclis grubunda “Yaklaşık 1 milyon mağdurdan” söz edip onların hakkını savunarak oylarını CHP’ye kazandıracağım, demişti.

Aralarında mutlaka istisnalar vardır ama Kemal Bey’in o bir milyon mağdurunun kimlerden oluştuğunu biliyorsunuz işte:

FETÖ’cüler ve PKK’lılar!

FETÖ ve PKK davaları genişledikçe, itirafçılar konuştukça da Kemal Bey’in “oy potansiyelim” dediği kitle genişliyor.

Tabii, CHP’de “bu yeni kitleyi” kimler içine sindirir, 1 yanlış seçmen 3 “doğru partiliyi” götürür mü göreceğiz…

Melih Altınok’un yazısı