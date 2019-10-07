Melih Altınok: Bir kitlenin hassasiyetlerini kaşımakla geçinenler var

Türkiye Mersin’de çocukların kavgasına dalan yaratığı konuşuyor. Tepki çeken görüntüler, kamuoyu tarafından, çocuklardan birinin Arap coğrafyasından olması nedeniyle ‘ırkçılık’ ve ‘yabancı düşmanlığı’ bağlamında tartışılıyor. Bu bakış açısına sahip olanlar çok da yanılmıyorlar. Zira memlekette, geçimini empati yetisi gelişmemiş bir kitlenin hassasiyetlerini kaşımakla temin eden profesörler, siyasetçiler, gazeteciler var…

Melih Altınok’un yazısı