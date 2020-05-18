Melih Altınok: Bir generalin başka göreve atanmasından komplo teorileri üretiliyor

Birkaç gündür medyada yine eski günleri andıran bir tartışma yaşanıyor.

Bir generalin başka bir göreve atanması üzerinden komplo teorileri üretiliyor, parmaklar sallanıyor.

Darbe söylentileri körüklenirken ’embeded’ların bir bürokrat atamasını ülkenin en önemli sorunu gibi lanse etmelerini anlıyorum.

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Halkın sivil temsilcilerinin isimlerinin askerlerin önünden gitmesini hala hazmedemediler…

Ancak yakılan ateşe darbe karşıtı çevrelerden de odun atılmasına şaşırıyorum.

Basından Akdeniz meselesine kafa yorduğunu öğrendiğimiz paşamızın FETÖ’cülerin komplosuna kurban gitme tehlikesine dikkat çekenler bile var.

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Hangi bilgiyle, kimin referansı ve kefilliğiyle bu iddiaları dile getirdikleriyse meçhul.

Melih Altınok’un yazısı