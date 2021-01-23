Melih Altınok: Biliyorum ki istediğiniz sonuç zaten buydu

“AVM’ler niye açık” diye şikâyet ettiler. Yaz günü klimaları kapattırdılar… Birbirinin kopyası haber bültenlerinde, “Lümpen halk bugün yine lokantaları, kafeleri doldurdu, ne olacak bu işin sonu” diye haberler yaptılar…

“Çocuklar yasağı ihlal edip kartopu oynadılar” şeklindeki rezil haberlerle, iktidarı daha çok tedbir almaya zorlayacak korku iklimini yarattılar…

Ne yazık ki yine onlar, goygoycular galebe çaldı.

1 yıldır eğitimden ticarete, seyahatten toplu ibadete kadar hayatın her alanındaki faaliyetleri, eşine pek çok ülkede rastlanmayan aşırı tedbirlerle sekteye uğratmayı başardılar.

Şimdi de kalkmışlar, “Her şey pahalandı, esnaf kötü durumda. Bari lokantaları açalım” diyerek lütfediyorlar.

Pardon!

(…)“Lokantaları, kafeleri kapatırsak fatura ağır olur” deyince “İnsan canı mı ekonomi mi” diye söyleniyordunuz?

Jeton yeni mi düştü diye soracağım da… Biliyorum ki istediğiniz sonuç zaten buydu.

Melih Altınok’un yazısı