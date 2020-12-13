Melih Altınok: Bilim Kurulu’nun hafta sonu içki satışının yasaklanmasıyla ilgili görüşü nedir?

Her konuda iktidarın karşısında duran, yolu, köprüyü “niye yapıyorsun” diye soran muhalefet bile bu kez “yetmez daha fazla yasak” diye tezahürat yapıyor.

Çünkü “salgın var” diyorlar. “İnsanlar ölürken” en temel anayasal hakların, bireysel özgürlüklerin tüm dünyada rafa kaldırılmasını tartışmayı şımarıklık sayıyorlar…

Bir tek hafta sonu açık olan marketlerde içki satışına izin verilmemesi anormalmiş!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu uygulamayı, “marketler karşısında, hafta sonu kapalı olan Tekel bayilerinin haklarını koruması kaygısıyla” izah ediyor. İnsanların temiz hava alma ihtiyacıyla deniz kenarında maskesini burnunun altına indirmesini dahi ‘lüks’ sayan bilim insanlarımız bu talebi nasıl değerlendiriyorlar?

Bilimsel çalışmalarından ve literatürden ziyade laboratuvarda icat ettikleri yasakları ilan etmekle ve siyasetle meşgul Bilim Kurulu’nun hafta sonu içki satışının yasaklanmasıyla ilgili bilimsel görüşü nedir?

Melih Altınok’un yazısı