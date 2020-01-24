Melih Altınok: Belli ki Anadolu’ya giderken Demirtaş’lı tartışmada öne çıkmak istemedi Kemal Bey

Tartışma eşlerin tahsilinden açılınca, Selvi Hanım’ın tahsiline baktım ama Vikipedia da açık olmasına karşın bir bilgiye ulaşamadım.

Ancak Kemal Beyin tartışmaya geç dahil olmasının nedeni zaten bizi ilgilendirmeyen bu konu olmasa gerek.

Bence asıl neden, CHP Genel Başkanının yerel seçimlerden beri hissedilen ataletini atmak için yurt gezilerine başlayacak olması. Zira programına CHP’nin az oy aldığı yerleri almış… Aksaray, Adıyaman, Bayburt, Çankırı, Çorum, Düzce, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Konya, Nevşehir, Osmaniye, Rize, Şanlıurfa, Trabzon, Uşak, Yozgat.

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Belli ki Anadolu’ya giderken bu Demirtaş’lı tartışmada öne çıkmak istemedi Kemal Bey.

Melih Altınok’un yazısı