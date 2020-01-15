Diken

Yaramazlara biraz batar!

Melih Altınok: Başsavcılık TOGO İkiz Kuleleri’ndeki görüntüleri inceliyormuş

Aygün’ün, CHP’li 2 belediye meclis üyesi hakkındaki ’25 milyon lira rüşvet istedikleri’ iddiasıyla ilgili yaptığı suç duyurusunun ardından savcılık soruşturma başlatmıştı…

Araya Libya ve İran gündemi girince pek konuşulmaz oldu. Ama İSKİ skandalını aratmayan bu rezalet öyle üstü kolay kolay örtülecek bir mevzu değil. Tarafların ikisi de CHP’li olsa da konu tüm Türkiye’yi ilgilendiriyor.

Reklam

Başsavcılık şu an, 25 milyon lira rüşvet ve irtikâp pazarlığının yapıldığı iddia edilen Ankara Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili CoşkunTorun’un odasındaki görüntüler ile Sinan Aygün’ün sahibi olduğu TOGO İkiz Kuleleri’ndeki görüntüleri inceliyormuş.

Melih Altınok’un yazısı

SON HABERLER

Erdoğan: İdlib’de bizzat önlem alırız; Hafter’e ders vermekten geri durmayız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, son dönemde Suriye’den, İdlib’deki bombardımanların neden olduğu göç dalgasına değinerek, “Gerekirse bizzat önlem alırız” dedi. Erdoğan, ateşkesi son dakikada imzalamayarak masadan kalkan Hafter’e ise “Darbeci Hafter’e hak ettiği dersi vermekten de asla geri durmayacağız” diyerek seslendi.

Endoskopi sırasında ölüme neden olduğu öne sürülen anestezi ilacı Meclis’te

CHP İstanbul Milletvekili Murat Emir, Isparta Şehir Hastanesi’nde bir kişinin endoskopi çekilirken hayatını kaybetmesine, farklı taramalardan geçen beş kişinin de yoğun bakıma alınmasına neden olduğu öne sürülen ve Sağlık Bakanlığı’nın il sağlık müdürlüklerine gönderdiği ‘çok acele’ damgalı yazıyla kullanımını sonlandırdığı ‘dormofol’ adlı anestezi ilacını Meclis gündemine taşıdı.

İstanbul’da en çok hırsızlık Kadıköy’de

İstanbul’da 2019 yılı içinde toplam 34 bin 444 hırsızlık olayı yaşandı. En fazla hırsızlık 1871 olayla Kadıköy’de olurken hırsızların ‘favori’ saati 05.00-06.00 aralığı oldu.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...