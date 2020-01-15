Melih Altınok: Başsavcılık TOGO İkiz Kuleleri’ndeki görüntüleri inceliyormuş

Aygün’ün, CHP’li 2 belediye meclis üyesi hakkındaki ’25 milyon lira rüşvet istedikleri’ iddiasıyla ilgili yaptığı suç duyurusunun ardından savcılık soruşturma başlatmıştı…

Araya Libya ve İran gündemi girince pek konuşulmaz oldu. Ama İSKİ skandalını aratmayan bu rezalet öyle üstü kolay kolay örtülecek bir mevzu değil. Tarafların ikisi de CHP’li olsa da konu tüm Türkiye’yi ilgilendiriyor.

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Başsavcılık şu an, 25 milyon lira rüşvet ve irtikâp pazarlığının yapıldığı iddia edilen Ankara Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili CoşkunTorun’un odasındaki görüntüler ile Sinan Aygün’ün sahibi olduğu TOGO İkiz Kuleleri’ndeki görüntüleri inceliyormuş.

Melih Altınok’un yazısı