Melih Altınok: Bakın CHP bile daha liberal artık!

Tabii gelinen aşamayı herkes nalıncı keseri gibi kendine yontuyor.

Mesela Putin‘e göre gelinen nokta, Fukuyama’nın 30 yıl önce zaferini ilan ettiği liberalizmin “hükümsüz” hale geldiğine işaret ediyor.

Rusya’yı, SSCB’nin küllerinden yeniden doğuran Putin’in dünyada epeyce gürültü çıkartan çıkışına bizim solcular henüz dahil olmadı. Nasıl olsunlar, bir yanda Erdoğan’la arası iyi olan Putin, öte tarafta yineErdoğan’la arasını düzelten Trump.

Liberallerimiz ise temkinli. Atilla Hoca (Yayla) Twitter’dan “Putin liberalizmin hakkında tam anlamıyla saçmalamış” dedi ama devamını getirmedi.

Tarihin sonunun geldiğini düşünmediğim gibi Putin’e de katılmıyorum. Liberalizm öldüğü falan yok, yaşıyor, hatta Türkiye siyaseti de dahil tüm dünyada yayılıyor. Bakın CHP bile daha liberal artık!

Ama her zaman olduğu gibi ne dünyada ne de Türkiye’de yine pek itibarı yok liberalizmin, o ayrı konu.

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Melih Altınok’un yazısı