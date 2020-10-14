Diken

Yaramazlara biraz batar!

Melih Altınok: Bahsedilen senede 8.6 milyon lira, İstanbul için devede kulak

Günlerdir harıl harıl yolların kenarlarındaki bitkileri söküyorlar. Hafriyat kamyonlarına yüklüyorlar. Ortaya çıkan çıplak duvarları da rengârenk boyuyorlar.

Bu akıl almaz iş için gösterdikleri gerekçeyse israf!

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Çünkü bitkilerin bakımı çok masraflıymış. Bahsedilen senede 8.6 milyon TL… 20 milyonluk İstanbul için devede kulak. Kafanızda daha net canlanması için şöyle tarif edeyim. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verilerine göre İBB bünyesindeki parklar ve bahçeler için ayrılan bütçenin sadece binde 7’si!

Yok temel atmama, yok faaliyet durdurma, şimdi çiçek sökümü…

Beton, asfalt, cam ve demirden ibaret bu kentin otobanlarını, yollarını yeşile boğacağız diye yola çıkmak da pekâlâ kârlı bir tercih olabilirdi. Yandaş müteahhitlerinize yine iş çıkardı.

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Yapamayacaklarından, beceremeyeceğinizden çekiniyorsunuz değil mi?

Melih Altınok’un yazısı

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