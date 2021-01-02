Melih Altınok: Aynı yıl kaç erkek öldürülmüş konuşmuyoruz; hatta sorunca fırça yiyoruz

Artık her şeyi sayıyoruz ama bazılarını konuşuyoruz.

(…)‘Kadına şiddet’ başlığıyla tartışılan cinayetlerle ilgili durum da farklı değil.

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Örneğin, 2020’de 269 kadın öldürülmüş bunların 152’sinin ölümü şüphe içeriyormuş.

Aynı yıl içinde kaç erkek öldürülmüş, konuşmuyoruz.

Hatta bunu sorunca fırça yiyoruz.

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Sanırım şiddetin, erkek cinsinin kadına özgü saldırganlığından ibaret bir olgu olduğunu kabul etmemizi istiyorlar.

Haliyle eldeki çekiç bu olunca da her somut olayı, sözünü ettiğim algıyı zihnimize çakmak için çivi olarak kullanıyorlar.

Örneğin, Öğretim Görevlisi Aylin Sözer’in, Kemal Ayyıldız isimli bir şahıs tarafından yakılarak öldürülmesi.

Melih Altınok’un yazısı