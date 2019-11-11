Melih Altınok: ‘Atatürk’ü koruma kanunu’yla kim, kimi, kimden koruyor?

Dün de 10 Kasım dolayısıyla, Kemalist cunta tarafından asılan Menderes döneminde çıkartılan, ‘Atatürk’ü Koruma Kanunu’ diye bilinen 5816 sayılı yasa tartışılıyordu.

Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama ne zaman bu konu tartışmaya açılsa benim aklıma aynı soru geliyor:

Kim, kimi, kimden koruyor?

Tıpkı medeniyetimizin kendisinde önceki ve bugünkü tüm diğer liderleri gibi, Atatürk de ortak tarihimizin öznesidir.

Kaldı ki yasanın, Kemalistlerin simetrisinde İslamcılıktan geçinen provokatörlere, meczuplara varoluş zemini yarattığı da ortada.

Evet, hala kim kimi koruyor belli değil…

Kanun Atatürk’ü mü yoksa Atatürk’le aldatanları mı?

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Melih Altınok’un yazısı