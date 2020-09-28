Diken

Yaramazlara biraz batar!

Melih Altınok: Asayiş protokolüne dönüşen uygulamaları tavsiye ederek saçmaladık, ama bitsin artık

Egemen bilim otoriteleri ve onların dümen suyundaki tıp çevreleri kusura bakmasın!
‘Aşılanmadık’ bir tek kulağının arkası kalan halkların mensupları olarak, ölümü gösterip razı edildiğimiz pandemi protokolleri hakkında şüphelerimizi elbette dile getireceğiz.
Üstelik pandeminin başında her türlü bilimsel ve insani itirazı ağzımıza tıkmak için kullanılan ‘panik halindeyiz’ bahanesinin miadı da doldu.
Öyle ya, 7-8 aylık panik mi olur? Yaşadık, bazen açıkta maske gibi tıbbi bir tedbirden çok asayiş protokolüne dönüşen uygulamaları tavsiye ederek saçmaladık, ama bitsin artık.
On yıl önce ilk kez tanıştığımız ve aşılara rağmen hala yakalandığımız domuz gribi nasıl sıfırlanmadıysa, koronavirüs de artık yaşantımızda olacak.

Melih Altınok’un yazısı

Reklam

SON HABERLER

Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun saat 06:00 sıralarında cephe hattı boyunca Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtığını açıkladı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...