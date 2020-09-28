Melih Altınok: Asayiş protokolüne dönüşen uygulamaları tavsiye ederek saçmaladık, ama bitsin artık

Egemen bilim otoriteleri ve onların dümen suyundaki tıp çevreleri kusura bakmasın!

‘Aşılanmadık’ bir tek kulağının arkası kalan halkların mensupları olarak, ölümü gösterip razı edildiğimiz pandemi protokolleri hakkında şüphelerimizi elbette dile getireceğiz.

Üstelik pandeminin başında her türlü bilimsel ve insani itirazı ağzımıza tıkmak için kullanılan ‘panik halindeyiz’ bahanesinin miadı da doldu.

Öyle ya, 7-8 aylık panik mi olur? Yaşadık, bazen açıkta maske gibi tıbbi bir tedbirden çok asayiş protokolüne dönüşen uygulamaları tavsiye ederek saçmaladık, ama bitsin artık.

On yıl önce ilk kez tanıştığımız ve aşılara rağmen hala yakalandığımız domuz gribi nasıl sıfırlanmadıysa, koronavirüs de artık yaşantımızda olacak.

Melih Altınok’un yazısı