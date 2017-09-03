Melih Altınok: Anlaşılan o ki medyamızın enseste gizli bir merakı var

Hürriyet’ten Melis Alphan dün köşesine çarpıcı bir başlık attı: “Türkiye’de ensest oranı yüzde 40!”

Yani ülkedeki her 10 kişiden dördü ensest ilişki yaşıyor… Evlenmeleri törece ve yasaca yasaklamış olan, yakın kan bağı olanlar arasındaki cinsel ilişkiye giriyorlar!

Reklam

Alphan bu genellemeyi, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun (TKDF) bir araştırmasına dayanarak yapıyor.

Ne var ki bu ciddi iddia ayrıntılara ve izaha muhtaç.

Örneğin yasalar ve töreler yasaklamadığı için yapılabilen akraba evlilikleri de ensest sayılıp bu rakama mı ekleniyor?

Öyle ya yüzde kırk çok büyük bir oran ve hayatın olağan akışına tezat.

Ancak bu muğlaklıklara rağmen medyamız ensest konusunda hep net bir kanaat sahibi.

Hatırlayacaksınız bir ara yine bu konu gündeme gelmiş, evlerinde çanak anteni olan Kürt vatandaşlarımız ensestle suçlanmışlardı.

Anlaşılan o ki medyamızın enseste gizli bir merakı var.

Belki de sektörümüzdeki girift ilişkilere alışık olmalarındandır, ne dersiniz.

Melih Altınok’un yazısı