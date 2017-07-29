Melih Altınok: Anlaşılan o ki Fidan, bizler gibi bu basit soruların önemli olduğunu düşünmüyor

Evet, teşkilattan o geceki performanslarına dair bir izahat gelmediği için söylentilerin, hikâyelerin bini bir para. Nasıl olmasın ki, daha en basit sorular bile cevapsız.

Örneğin, Sayın Cumhurbaşkanı’nın 15 Temmuz sonrası Türk televizyonlarına verdiği ilk röportajda da kendisine darbe girişiminden ne zaman haberdar olduğunu sormuştum.

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Eniştesinin telefonuyla gelişmelerden haberdar olduğunu söylemiş ve eklemişti: “Bu haberi alınca doğrusu inanmadım da. Ve ben MİT Müsteşarımızı aradım, ulaşamadım. Genelkurmay Başkanımızı aradım, ulaşamadım.”

Başbakan Binali Yıldırım da şunları söylemişti: “Ben bunu Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanına sordum. ‘Yani bu nasıl olur’ dedim? ‘Başbakan’ın haberi yok, Cumhurbaşkanı’nın haberi yok. Tamam Genelkurmay Başkanı’nın bilgisinin olması gayet doğal ama aynı zamandaBaşbakan’a da söylemeniz gerekiyor çünkü siz Başbakan’a karşı sorumlusunuz bağlısınız.’ Tabii onun cevabını veremedi. Herhangi bir şey de söyleyemedi,doğrusu bu.”

Anlaşılan o ki Fidan, bizler gibi bu basit soruların önemli olduğunu düşünmüyor.

Melih Altınok’un yazısı