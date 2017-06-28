Melih Altınok: Ana muhalefet lideri, yargı kararını sokaktan şekillendirmek üzere yürüyor

İtirazım, Kılıçdaroğlu’nun eylemiyle, aklı başında kimsenin karşı çıkamayacağı demokratik siyasetin abc’sine dair bu soruların bir alakasının olmamasına.

Çünkü ana muhalefet lideri bir yargı kararının yanlışlığına dikkat çekmek için değil, hukuk devletinin evrensel kurallarına aykırı olarak, yargı kararını sokaktan şekillendirmek üzere yürüyor.

Öyle ya, tüm aşamalarıyla tamamlanmamış bir yargı süreci devam ederken… Yanına birkaç kişi alıp salıverilmesini istedikleri zanlının ya da zanlıların kaldığı cezaevine yürümenin bir hukuk devletinde anlamı nedir? Üstelik de AİHM de dahil tüm evrenselhukuk sistemlerinin denetimindeki bir ülkede…

Eğer bu yöntem normalse, 90’larda yanına kattığı adamlarla nezarethane basıp “yeğen”almaya giden zorba siyasetçilerin “yürüyüşlerine” niye kızdık biz?

Kemal Bey kadar uzun yürümedikleri, CHP’li olmadıkları, yurtdışından, terör örgütlerinden, merkez medyadan destek bulamadıkları için mi?

Melih Altınok’un yazısı