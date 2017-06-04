Melih Altınok: Ali Koç yarışı kaybederse üzülmesin, 2019’da da cumhurbaşkanlığı seçimleri var

Dün Beşiktaş, Boğaz’da taraftar donanmasıyla şampiyonluğunu kutlarken Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım kürsüden salvolar yapıyordu.

Aynı saatlerde ajanslara bomba bir haber düştü.

Kulislerde adı Fenerbahçe başkan adayı olarak geçen Ali Koç, 2018 yılında kulübün yönetimine aday olacağını resmen açıkladı.

Şimdi önümüzdeki sorunun denklemi net.

19 yıldır kulübü yöneten Aziz Yıldırım futbol âleminde var olabilmenin en ince ayrıntılarına vakıf. İyi hatip.

Ama bildiğiniz üzere hepsinden önemlisi Aziz Başkan delegeye hakim. Üstelik bugüne değin karşısına dişli bir rakip çıkmadığı için düşük delege katılımlı seçimlerle şansını arttırmayı hep başardı.

Ne var ki Yıldırım’ın bu avantajı, Ali Koç’un 2018’deki adaylığını heyecanlı hale getiren bir unsur da aynı zamanda.

Ha bu arada Ali Koç 2018’deki Fenerbahçe yarışını kaybederse de üzülmesin. 2019’da da Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Yeni sistemimiz 100 bin imzayla parlamento dışı isimlere adaylık şansı tanıyor.

Melih Altınok’un yazısı