Melih Altınok: 3 Kasım seçimlerinden sonra daha az korkutucu corona haberi okuyacaksınız ‘kehaneti’ gerçek oluyor

Tüm dünyada işyerlerine, metroya, AVM’ye, kent meydanlarına girerken insanların ateşini ölçtük. Öksüreni, tıksıranı, halsiz olanı hastaneye gönderip test yaptık.

Dolayısıyla açıklanan 52 milyon vaka sayısı griple kıyas yapmak için uygun bir veri değil. Ancak coronaya bağlı ölüm sayısının, 1 milyon 290 binle gribi ikiye katladığını söyleyebiliriz.

Reklam

Tabii virüsün yeni bir tip olması, mutasyona uğraması gibi dezavantajlar nedeniyle ölümlerin ne kadarında yanlış tedavinin etkili olduğunu bilmiyoruz.

Ayrıca, medyanın körüklediği panik havası nedeniyle, normalde hastalığı evinde atlatabilecek vakaların, sağlık personeliyle temas ettiği gerçeği de ortada. Bu durum doktorların, hemşirelerin riskini, iş yükünü artırdı. Hayatını kaybeden sağlık personelinin sayısı normal zamanlardakini katladı.

Çok şükür, sağduyulu hekimlerin, bilim insanlarının tıbba ve siyasete terk etmelerini tavsiye ettiği panik havası tüm dünyada dağılmaya başladı.

Reklam

3 Kasım seçimlerinden sonra daha az korkutucu panikletici corona haberi okuyacaksınız şeklindeki “kehanet” gerçek oluyor.

Melih Altınok’un yazısı