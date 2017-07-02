Melih Altınok: 2019’da Erdoğan’ın karşısına çıkmaya cesaret edememesinin ezikliğini unutturmak istiyor

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Ancak her şeyin bir sınırı vardı. Müdür Bey yedi düvelin yanı sıra FETÖ ve PKK’nın desteğini de almasına rağmen 16 Nisan referandumunda kaybedince sonunun geldiğini anladı.

Partide onca adamı bizzat kendi elleriyle yediği halde, bir vekilin tutukluluğunu gerekçe gösterip yollara düştü.

Böylece kendisine yönelen eleştiri oklarını, kızgınlığı tüm partiye mal etmeyi hedefliyor. …

2019’da Erdoğan’ın karşısına teke tek çıkmaya cesaret edememesinin ezikliğini de unutturmak istiyor.

Koltuk kavgasını, kendisiyle birlikte CHP’nin rantını sömüren Genel Merkez’in yardımıyla, ana muhalefet diye satmaya çalışıyor…

Ee, tabii hesap uzmanlığı için Sıhhiye’den Kızılay’a koşan, koskoca ana muhalefet liderliğinin koltuğu ve nimetleri için Ankara’dan İstanbul’a da yürür…

Çok değil yani.

Melih Altınok’un yazısı