Antalya’da kendisini yıllardır döven eşi Ramazan İpek’i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan ve bugün ilk kez hakim karşısına çıkan Melek İpek’in tutukluluğuna devam kararı verildi. Bir sonraki duruşma 26 Nisan’da.

Fotoğraf: DHA

AA’nın aktardığına göre Antalya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Melek İpek, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

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‘Annemin eli kelepçeliydi; babamın elinde bıçak vardı’

Duruşmada tanık olarak dinlenen İpek’in altı yaşındaki kızı İ.N.İ., ‘babasının sürekli kendilerine ve annelerine kızdığını, dövdüğünü’ söyledi.

O gün bulundukları odaya giren babasının elinde silah olduğunu, “Kelime-i Şehadet getir” dediğini aktaran İ.N.İ., şöyle devam etti: “Sonra silahı bize de doğrulttu, ateş etti. Babam annemin saçından tuttu, döverek banyoya götürdü. Babamın annemin yüzüne soğuk su döktüğünü gördüm. Hiç sesi gelmiyordu. Annem ve babam kavga ederken ablam benim kulağımı kapattı. Annemin eli kelepçeliydi. Babamın elinde bıçak vardı, babam annemin saçını tutarak başka bir odaya götürdü. Ablamla birbirimizin elini tuttuk. Babam evden gidince annemin yanına gittik. Annem yatak odasındaydı, elleri önden kelepçeliydi ve kan vardı. Annemin üzeri çıplaktı, örtü verdik.”

Evde tüfek aradıklarını, bulamadıklarını, daha sonra annesiyle komşuya gittiklerini belirten İ.N.İ., annesinin komşuda “Silah burada mı?” diye sorduğunu, “Yok” yanıtı alınca eve döndüklerini söyledi.

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İ.N.İ.’nin anlatımına göre anne ve çocuklar eve dönünce duvarda bir silah olduğunu fark etmiş: “Sonra merdivenlerden babamın geldiği duyduk. Bağırarak, ‘Sizi öldüreceğim’ diyordu. Babam eve geldiğinde annemin ellerinde kelepçe vardı, elindeki kelepçeyi açamadık. Mermiyi kim koydu bilmiyorum. Babam gelince annem babama sıktı, sadece bir kere silah sesi duydum, annem jandarmayı aradı. Annem bizim odadan çıkmamızı istemedi.”

‘Kaçsaydık babam anneannemlere, dedemlere zarar verirdi‘

İpek’in büyük kızı C.D.İ. de babasının annesine ve kendisine sürekli kötü davrandığını dile getirdi.

Babasının sürekli şiddet uyguladığını belirten C.D.İ. şöyle devam etti: “Babam elinde büyük bir silahla odaya girdi. Annem ‘Hayır lütfen çocuklarım var‘ dedi. Babam sonra ateş etti. Sonra babam annemin kafasına tüfekle vurmaya başladı. Annemin saçından tuttu, içeriye götürdü. Annemin çığlık seslerini duyuyorduk. Eğer biz de odaya gitseydik, babam anneme daha çok vururdu, onun için annemin yanına gitmedik. Gece uyuyamadım. Babam hemen sinirlenirdi, daha çok beni ve annemi döverdi. Annemin daha önce de yüzünde, morluk, kan vardı. Annemin ellerindeki kelepçeyi sopayla, bıçakla açmaya çalıştım. Başta kaçmayı düşündük ama kelepçeyi açamayınca kaçmadık. Kaçsaydık babam anneannemlere, dedemlere zarar verirdi, kaçmadık.”

‘Ramazan’ın, eve başka kadınlar getirdiğini gördüm‘

Tanık A.Ç., 10 yıl önce Melek İpek’in kendisini hastaneye götürmesini istediğini söyledi.

Arabasıyla Melek İ.’yi evden alarak hastaneye götürdüğünü anlatan A.Ç., şunları kaydetti: “Melek bu olayı annesine ve babasına söylemememi istedi. Ama daha sonra ailesine haber vererek hastaneden ayrıldım. Daha sonra Ramazan beni arayarak ‘Sen kim oluyorsun da benim karımı hastaneye götürüyorsun’ diyerek küfretti.”

Tanık R.G., İpek ve eşiyle ailecek görüştüklerini anlatarak şu ifadeleri kullandı: “İkilinin aralarında kavga olurdu, Ramazan’ın Melek’e daha önce şiddet uyguladığını gördüm. Ramazan’ın bir gün küçük çocuğuna tokat attığını gördüm. Bir seferinde de Ramazan’ın Melek’in elbiselerini dışarıya attığını, eve başka kadınlar getirdiğini gördüm.”

Duruşma sonrası gazetecilere konuşan İpek’in avukatı Ahmet Onaran, müvekkilinin eşi tarafından sürekli sistematik bir işkenceye maruz kaldığını dile getirdi.

Onaran, şunları söyledi: “Biz inanıyoruz ki Melek İpek her ne kadar kasten öldürmekten yargılansa da bunun meşru müdafaa sınırlarında, heyecan ve korkuyla gerçekleştirdiğini söylüyoruz, bu yönde karar verilmesini istiyoruz.”