Melek İpek’in avukatlarından ‘örselenmiş kadın sendromu’ raporu başvurusu

Antalya’da, kendisine işkence yaparak öldürmeye çalıştığını söylediği eşini öldüren ve hakkında müebbet hapis cezası istenen Melek İpek’in avukatları ‘örselenmiş kadın sendromu‘ raporu için başvurdu.

Fotoğraf: DHA

Döşemealtı ilçesinde 7 Ocak’ta yaşanan olayda, iddiaya göre, Ramazan İpek ile 12 yıllık eşi Melek İpek arasında, yaşadıkları müstakil evde tartışma çıkmıştı. Tartışma sonrası Ramazan İpek, eşini kelepçe takarak çıplak şekilde saatlerce dövdü. İşkence ve dayaktan gözleri şişen ve morluklar oluşan Melek İpek halsiz kalırken, eşi Ramazan İpek kendisini ve iki çocuğunu öldüreceğini belirterek sabaha karşı evden ayrıldı. Birkaç saat sonra eve döndüğünde ikili arasında çıkan arbede sırasında Melek İpek, tüfekle eşini vurup öldürdü, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi.

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İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, İpek’i çıplak vaziyette elleri kelepçeli bulmuştu. Kelepçeleri açılan genç kadına ambulansta müdahale edildi. Gözaltına alınan İpek, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanmıştı.

Antalya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu olan Melek İpek için avukatlarının ‘örselenmiş kadın sendromu’ raporu alınması için savcılığa başvuru yaptıkları öğrenildi.

İpek’te, 12 yıllık evliliği boyunca şiddet süresine, ağırlığına ve geçmiş ruhsal travmalarına bağlı olarak travma sonrası stres bozukluğuyla beraber devamında ‘örselenmiş kadın majör depresyon’ rahatsızlığı oluştuğu belirtildi. İpek’in, örselenmiş kadın sendromu nedeniyle anlama ve isteme yeteneğini kaybettiği ifade edildi. İpek’in olayın şokunu atlatamadığı, hala rüyalarında Ramazan İpek’i gördüğü kaydedildi.

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‘Örselenmiş kadın sendromu‘, eşinden veya duygusal ilişki yaşadığı partnerinden devamlı fiziksel, duygusal ve cinsel şiddet gören kadınların psikolojik durumlarını niteleyen bir kavram.

İpek son olarak avukatları aracılığıyla gönderdiği mesajda “Ben devletime ve onun adaletine güveniyorum. Burada 27 gündür hiç dayak yemedim ve ben burada olduğum için kızlarım dışarıda daha rahat” demişti.