Melek İpek’in avukatları tutukluluğuna itiraz etti

Antalya’da, işkence görüp, kendisini ölümle tehdit eden eşi Ramazan İpek’i (36) öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Melek İpek (31) için adliyeye giden avukatlar ‘tutukluluğa itiraz’ dilekçesi verdi.

Fotoğraf: AA

Döşemealtı ilçesinde oturan İpek, ellerini kelepçeleyip sabaha kadar işkence ettiğini söylediği 12 yıllık eşini 8 Ocak sabahı av tüfeğiyle vurarak öldürüp jandarmaya teslim olmuştu. Çiftin kız çocukları C.D. (9) ve İ.N. (7) savcılık kararıyla İpek’in anne ve babasının yanına yerleştirilmişti.

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Antalya Barosu’na kayıtlı avukatlar dilekçe vermek için bugün Antalya Adliyesi’ne gitti.

‘Dosyaya giren yeni belgeler içimizi acıtıyor’

Avukat Merve Özer Er, müvekkillerinin tek mağdur olmadığının ortaya çıktığını ifade ederek, “Maktulün şiddet ve eziyetine maruz kalan başka bir kadın daha olduğu ortaya çıktı. Dosyaya yeni giren belgeler de içimizi acıtmaya devam ediyor maalesef” dedi.

Avukat Ahmet Onaran ise soruşturma ile ilgili çok önemli gelişmeler olduğunu belirterek şunları söyledi: “Avukat meslektaşlarımla tutukluluğa itiraz dilekçisi vermek için toplandık. Biraz sonra itirazımızı yapacağız. Savcılık, çok disiplinli, ciddi, samimi ve hızlı bir soruşturma yürütüyor. Soruşturma derinleştirilmiştir. Dosya kapsamında yeni bilgi ve belgelere ulaşılmış. Olayın sıcaklığından biraz uzaklaşılmış. Maktulün profiline yönelik çok önemli detaylar vardır. Bir kısmı kamuoyuyla paylaşılacak niteliktedir. Bir kısmı da değildir. Maktulün daha önce silahlı tehditten ceza aldığı, iki davadan sanık olarak yargılandığı, bu vakayı işlediği anda dahi dava dışı bir hanımefendinin koruma kararı olmasına rağmen bu işlemi işlemiştir. Maktulün profili bu olayın aydınlatılmasında çok önemlidir.”

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‘Yeni yeni kendine geliyor’

Melek İpek ile cezaevinde görüştüklerini de sözlerine ekleyen Onaran, “Dün hastane kontrolleri yapıldı. Tomogrofisi çekildi. Yeni yeni kendine geliyor. Çocukları gayet iyi. Teyzesi, anneannesi ve dedesi bakıyorlar. Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü çocukların rehabilitasyonu ile ilgililer” ifadelerini kullandı.