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Yaramazlara biraz batar!

Melek İpek’in 112 Acil’le telefon görüşmesi dava dosyasında

Antalya’da kendisini dövdüğünü söylediği eşi Ramazan İpek’i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Melek İpek’in 112 Acil Servis’le görüşme kaydı dava dosyasına girdi.

Fotoğraf: DHA

Döşemealtı ilçesinde yaşayan iki çocuk annesi 31 yaşındaki Melek İpek, ocak ayında evde 36 yaşındaki eşi Ramazan İpek’i tüfekle vurarak öldürmüştü. Eşinin işkence yaptığını ve kendini savunurken tüfeğin kazayla ateş aldığını söyleyen İpek tutuklanmıştı.

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DHA’nın haberine göre İpek’in 112 Acil Çağrı Merkezi’yle telefon görüşmesinin dökümü, dava dosyasına girdi. Konuşmalardan, İpek’in eşinin ölmemesi için bir çaba içinde olduğu anlaşıldı.

Konuşma şöyle:

Melek İpek: Kocamı vurdum, çabuk yetişin.

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112 görevlisi: Nasıl vurdunuz, neyle?

Melek İpek: Tartışıyorduk, tüfekle vurdum.

112 görevlisi: Nereden arıyorsunuz?

Melek İpek: Döşemealtı, Antalya Döşemealtı.

112 görevlisi: Yağca Mahallesi mi?

Melek İpek: Hayır Ilıca Mahallesi.

112 görevlisi: Ilıca Mahallesi, Ilıca Köyü diye mi geçiyor?

Melek İpek: Evet.

112 görevlisi: Tamam ambulans gönderiyoruz.

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