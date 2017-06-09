‘Melek gelir diye dua ettim ama gelen olmadı’: PJ Harvey’den mülteci çocuklar için yeni şarkı

PJ Harvey, 2011’de Tahrir Meydanı’ndaki ayaklanmanın simge isimlerinden biri haline gelen Mısırlı sanatçı Ramy Essam ile birlikte Suriyeli çocuk mülteciler için yeni bir şarkı yayınladı.

‘The Camp’ isimli şarkının videosunda, foto muhabir Giley Duley’in çektiği, Lübnan’daki Bekaa Vadisi’nde yaşayan, yerinden edilmiş çocukların görüntüleri kullanıldı.

Şarkıdan elde edilen tüm gelir, Bekaa Vadisi’nde faaliyet gösteren ‘Beyond Association’ isimli sivil toplum örgütüne aktarılacak.

Kültür Servisi’nde yer alan habere göre, Duley, şarkıyla ilgili yapılan basın açıklamasında şunları söyledi: “Lübnan’da yaşanan krizin boyutunu kavramak çok zor, 4 milyon nüfusu olan bir ülke şimdi bir milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapıyor. Ülkenin altyapısı sınırlarını zorluyor ve durum hiçbir yerde Bekaa Vadisi’ndeki kadar çaresiz değil.”

Essam ise bu şarkıda 2011 Mısır Devrimi esnasında yaşadıklarından ilham aldığını söyledi: “Kavgalarla, dayakla, işkenceyle ve arkadaşlarımı kaybetmekle mücadele ettim.”

Essam, Harvey ile ilgili ise şunları söyledi: “O, tanışmayı ancak hayal edebileceğim gerçek bir sanatçı ve mütevazı bir insan; ve şimdi onunla birlikte önemli bir dava için, insanlık için beraber şarkı söylüyoruz. PJ Harvey’le birlikte çalışmak bir onur ve çok ilham verici.”