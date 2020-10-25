Melek Aslan’ın katilini ‘azmettirmek’le suçlanan eski sevgili tutuklandı

Diyarbakır’da öldürülen Melek Aslan’ın katil zanlısı kardeşini azmettirmek suçlamasıyla gözaltına alınan Orhan Vatansever tutuklandı.
Diyarbakır’da yaşayan 24 yaşındaki Melek Aslan, 21 yaşındaki kardeşi Mustafa Aslan tarafından 21 Ekim’de öldürülmüştü. Tutuklanan Mustafa Aslan, cinayeti ‘namus’ gerekçesiyle işlediğini öne sürmüş, ablasının eski sevgilisi Orhan Vatansever’in kendisini tahrik ettiğini söylemişti.
Diyarbakır başsavcılığının soruşturması kapsamında polis ekipleri Vatansever’i Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bir evde dün gözaltına aldı.
Diyarbakır’a götürülen eski sevgili, bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Vatansever, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.