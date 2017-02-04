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Yaramazlara biraz batar!

Melbourne derbisinde bir garip kırmızı kart: Oyuna girmeye hazırlanan Tim Cahill soyunma odasına gönderildi

Melbourne City’de forma giyen 37 yaşındaki Avustralyalı oyuncu Tim Cahill, takımının Melbourne Victory’ye 2-1 mağlup olduğu derbide oyuna girmeye hazırlanırken kırmızı kartla soyunma odasına gönderildi.


Karşılaşmanın birimine dört dakika kala Melbourne Victory’yi öne geçiren golün ardından oyuna girmek için dördüncü hakemin yanına gelen Cahill, oyuncu değişikliği gerçekleşmeden kırmızı kart gördü.

Henüz oyuna girmediği için takımını eksik bırakmasa da, neden oyundan atıldığını anlayamayan tecrübeli golcünün, Melbourne Victory’nin ikinci golü sonrası yaşanan tartışma sırasında söyledikleri nedeniyle kırmızı kart gördüğü tahmin ediliyor.

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