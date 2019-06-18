‘Mektupçu’ Shanahan, bakanlıktan çekildi

ABD Başkanı Donald Trump, halen Savunma Bakan Vekilliği görevini yürüten Patrick Shanahan’ın savunma bakanı adaylığından çekildiğini açıkladı. Shanahan, Türkiye’ye S-400 füze sistemlerinin alınması ve F-35 programının sona erdirilmesi ilgili sert cümleler içeren mektubu yazmıştı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

ABD Başkanı Trump, Twitter’dan yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bugüne kadar mükemmel bir iş çıkaran Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, bakan adaylığı sürecine devam etmeme kararı aldı, böylece ailesine daha fazla zaman ayırabilecek. Harika hizmetleri için Patrick’e teşekkür ediyorum. Kara Kuvvetleri Genel Sekreteri Mark Asper yeni savunma bakan vekili olarak görev yapacak. Mark’ı tanıyorum ve çok iyi iş çıkaracağından şüphem yok.”

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Öte yandan Trump’la aynı zamanda yazılı açıklama yapan Shanahan, söz konusu geri çekilme kararının tamamen ailevi sebeplerle ilgili olduğunu ifade etti. Shanahan, eski eşi ve çocuğuyla ilgili aile içi şiddet konusunun kamuoyuna yansımasının, adaylığı için ‘kötü bir zamanlama’ olduğunu söyledi.

ABD savunma bakanlığı görevini yürüten Patrick Shanahan, Akar’a gönderdiği mektupta, Rusya’dan S-400 füzeleri alınması durumunda sadece Türkiye’ye F-35 savaş uçaklarının verilmemesi değil, ABD düşmanlarına uygulanan CAATSA yaptırımlarının gündeme geleceğini söylemişti.