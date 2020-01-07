Meksika’da uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle 14 yılda 61 bin kişi ortadan kayboldu

Meksika’daki Ulusal Arama Komisyonu, uyuşturucu kartelleriyle mücadelede dönüm noktası kabul edilen 2006’dan sonra kayda geçen ‘kayıp’ sayısının 61 bin 637 kişi olduğunu açıkladı.

Pankartta, “Bölgemizde uyuşturucu kartellerine tolerans göstermiyoruz” yazıyor.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Komisyonun verilerine göre kaybolanların yüzde 53’ü 15-35 yaş grubunda, yüzde 74’ü erkek. Uyuşturucu ticareti nedeniyle sadece geçen yıl 31 bin kişi öldürüldü.

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Ölümler ve ortadan kaybolanların çoğundan uyuşturucu kartelleri ve organize suç örgütleri sorumlu tutulurken güvenlik güçlerinin de sorumlu olduğu belirtildi. Sadece geçen yıl 5 bini aşkın kişi kayboldu.

Basın toplantısı düzenleyen komisyon başkanı Karla Quintana, “Bunlar korkunç rakamlar. Kaybolanların ailelerinin halini düşünün. Onlara destek vermek için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Quintana, 1964’ten beri kayıp verisi tutulduğunu, ancak eski devlet başkanı Felipe Calderón’un uyuşturucu tacirlerine darbe indirdiği 2006’dan sonra kayıp sayısında ciddi artış gözlendiğini söyledi.