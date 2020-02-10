Meksika’da sanat eleştirmeni 20 bin dolarlık eseri paramparça etti

Meksika’da bir sergide 20 bin dolar değerindeki sanat eseri, bir sanat eleştirmeni tarafından ‘kazara’ paramparça edildi.

Fotoğraf: Guardian

Guardian’ın haberine göre sergi, tenis topu gibi insan yapımı nesnelerle tüy ve kaya gibi doğada bulunan nesneleri karşılaştıran Meksikalı sanatçı Gabriel Rico tarafından hazırlandı.

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Eleştirmen Aveline Lésper, Meksiko’daki Zona Maco sergisinde, içinde tabaka cam, futbol topu ve çeşitli nesneler bulunan enstalasyonun yanına boş soda şişesi koyduğunda çatırdadığını anlattı.

Lester, “Sanki yorumumu duymuş ve düşüncelerimi hissetmiş gibiydi” dedi ve ekledi: “Eser, parçalara ayrılarak yere düştü.”

Soumaya adlı galerinin müdürü Alfonso Miranda olup biteni ‘trajedi‘ olarak yorumladı.

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Lésper, galeriye eserin parçalanmış halini ‘geçirdiği evrimi göstermek için’ sunmayı teklif ettiğini, ancak bu teklifi reddedilince masrafları üstlenmeyi önerdiğini aktardı.

Galeri ise bundan sonra atılacak adımlardan önce sanatçıyla temasa geçileceğini söyledi.