Meksika’da iki kişi yakılarak öldürüldü: Gerekçe WhatsApp’tan yayılan dedikodu

Meksika’da haklarında çocuk kaçırdıklarına ilişkin söylenti yayılan iki kişi yakılarak öldürüldü. Söylenti boş çıktı.
BBC Türkçe’nin haberine göre 29 Ağustos’ta Acatlan kasabasında 21 yaşındaki Ricardo Flores ve 43 yaşındaki amcası Alberto Flores hafif suçlardan gözaltına alındı.
Polisin şahısların suç işlediğine dair herhangi bir kanıt olmadığını, bölge sakinleri ‘huzuru bozdukları’ gerekçesiyle hakkında şikayetçi olunca, karakola götürüldüklerini söylediği kaydedildi.
WhatsApp mesajı yüzünden
Aynı anlarda kalabalık bir grup ikili hakkında WhatsApp’ta yayılan ‘çocuk kaçırma’ iddiası üzerine karakolun dışında toplandı.
WhatsApp’ta yayılan mesajda şahısların organ kaçakçılığıyla ilişkili olduğu öne sürüldü.
Krakolun dışından telefonu aracılığıyla canlı yayın başlatılıp destek çağrısı yapıldı. Para toplanıp benzin alındı.
Kömürleşmiş cesetleri iki saat bekledi
Ardından karakolun metal kapısı aşılıp iki kişi dışarı çıkarıldı, yere itilip dövüldü, sonra benzin dökülüop yakıldı.
Kömürleşmiş cesetler savcıların başka bir kentten gelmesi beklenirken iki saat boyunca yerde kaldı.