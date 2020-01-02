Meksika’da cezaevinde isyan: 16 mahkum öldü

Meksika’nın Zacatecas eyaletindeki bir cezaevinde isyan çıktı; en az 16 mahkum hayatını kaybetti, beş kişi yaralandı.

Fotoğraf: Reuters

Cieneguillas adlı yerleşim birimindeki cezaevinde çıkan isyan iki buçuk saat sürdü. Mahkumların tabanca ve bıçaklarla birbirlerine saldırdığı açıklandı. Ölen mahkumların 15’i olay yerinde, biri kaldırıldığı hastanede öldü.

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İsyan sırasında ölen ya da yaralanan cezaevi çalışanı olmadığını belirten yetkililer, “Neden çıktığını bilmiyoruz; araştırıyoruz” dedi.

Meksika’daki cezaevlerinde uyuşturucu çetelerinin hesaplaşması nedeniyle sık sık bu tür olaylar yaşanıyor. Cezaevlerinde güvenliği sağlanamamasının bir başka nedeni ise haddinden fazla kalabalık olmaları.