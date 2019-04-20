Meksika’da bara silahlı saldırı: 13 ölü, dört yaralı

Meksika’nın Veracruz eyaletinin Minatitlan kentindeki bir bara düzenlenen silahlı saldırıda biri çocuk 13 kişi öldü. Bir ailenin kutlama yaptığı sırada düzenlenen saldırıda dört kişi de yaralandı.

Fotoğraf: Reuters

Yerel yönetim adına açıklama yapan sözcü, kimliği belirlenemeyen saldırganların cuma akşamı “Birine bakacağız” diyerek girdikleri barda ateş açtıklarını söyledi. Ölenlerin yedisinin erkek, beşinin kadın, birinin çocuk olduğunu belirten sözcü yaralanan dört kişinin hastanede tedavi altına alındığını duyurdu.

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Polisten yapılan açıklamada ise saldırının nedeninin kesinleşmediğine vurgu yapılarak, “Saldırganların aradığı kişinin barın sahibi olduğunu düşünüyoruz” dendi. Açıklamada, saldırganların yakalanması için eyalet çapında operasyon başlatıldığının altı çizildi.

Petrol zengini Veracruz’un sık sık siyasi yolsuzluk ve silahlı çetelerin şiddet eylemleriyle gündeme geldiğini belirten görgü şahitleri can pazarı yaşanan bardan dışarı çıkanların uzun süre konuşmakta bile güçlük çektiklerini söyledi.