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Yaramazlara biraz batar!

Meksika’da antik Maya sarayı keşfedildi

Meksika’nın Cancun şehrinde yarım futbol sahası uzunluğunda bir saray keşfedildi. Keşfin sadece başlangıç olduğunu belirten arkeologlar daha çok yapının ortaya çıkarılacağını tahmin ediyor.

Fotoğraf: Twitter

Arkeologlar, Meksika’da bin yıl önce Maya elitleri tarafından kullanıldığı düşünülen bir sarayı ortaya çıkardı.

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Meksika Ulusal Antropoloji Enstitüsü (INHA) için çalışan antropoloji uzmanları, Cancun şehrinin yakınında bulunan ve Kolomb öncesi Amerika’ya ait önemli bir arkeolojik bölge olan Kuluba’da bir sarayın bulunduğunu açıkladı.

​Sarayın 6 metre yüksekliğinde ve 55 metre uzunluğunda olduğunu belirten uzmanlar, insanların sarayda 600-1050 yıllarında, uzun bir süre yaşadıklarını tahmin ediyor.

Sarayın bodrumu, merdivenleri ve dekoratif sütünler olan pilasterleri bölgede çalışan arkeologların çalışmaları sayesinde ortaya çıkarıldı.

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Maya Uygarlığı, 250-900 yıllarında, şu anki Meksika’nın güneyi, Guatemala, Belize ve Honduras’ın büyük bölümlerinde egemen olup bölgeleri yönetti. Kuluba, geniş bölgelere yayılan ve büyük ticari ağa sahip diğer Maya kentleri olan Ek’ Balam ve Chichen Itza antik kentleriyle önemli bağlantılara sahip oldu.

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